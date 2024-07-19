«Сплотимся или развалимся»: Трамп принял номинацию кандидата в президенты

Экс-президент Дональд Трамп объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от республиканской партии, пишет газета « Известия ».

«Либо мы сплотимся вместе, либо развалимся поодиночке. Сегодня я с гордостью принимаю вашу номинацию на выдвижение в президенты США!», — сказал политик на съезде республиканской партии.

Трамп также заявил, что одержит «невероятную победу» во время голосования в ноябре.

Бывший глава американской администрации также сообщил своим однопартийцам, что только «милость Всевышнего» спасла его от неминуемой гибели во время покушения на митинге сторонников в Пенсильвании.