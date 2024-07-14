Движение головой перед выстрелом спасло Дональда Трампа от смерти

Движение головой за секунду до выстрела спасло кандидата от республиканцев на предстоящих выборах президента в США Дональда Трампа от более серьезного ранения или смерти в момент покушения, сообщает ИА «Регнум» .

На опубликованных кадрах видно, как за мгновение до выстрела политик повернул голову вправо. После выстрелов Трамп схватился за ухо и спрятался за трибуной. Затем экс-президента США своими телами накрыли агенты Секретной службы.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок ранил политика в ухо и застрелил одного из участников мероприятия. Снайперы вычислили и ликвидировали стрелка. После покушения республиканец поднял в воздух кулак и в сторону своих сторонников выкрикнул: «Боритесь!».

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не считает, что покушение на Трампа организовала действующая американская власть.