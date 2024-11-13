Список составлен: кого США и РФ могут вернуть при следующем обмене заключенными

Mash: РФ и США могут вновь обменяться заключенными в феврале 2025 года

Москва и Вашингтон могут провести второй обмен заключенными в феврале 2025 года. Это может произойти через несколько недель после того, как Дональд Трамп официально станет американским президентом, сообщает Mash .

У российского министерства иностранных дел есть список из 70 граждан РФ, которых обвинили в шпионской деятельности и создании схем для обхода западных санкций. Среди них есть и известные россияне, которых может попросить Москва в этот раз.

Например, Дениса Постового арестовали за якобы «поставку микроэлектроники военного назначения» из Соединенных Штатов в РФ. Сергея Черкасова на 15 лет осудили в Бразилии за «подделку документов». США обвиняют его в шпионаже и хотят экстрадировать себе.

Павел Кублицкий «связан с хакерами и занимался кибермошенничеством». Артура Петрова в августе 2023 года задержали на Кипре по требованию Америки. Его обвинили в нелегальной продаже микроэлектроники из США в Россию. Вместе с ним по той же статье арестовали Максима Марченко, Самиджона Нисриддинова, Кристину Пузыреву и Николая Гольцева.

Штаты заинтересованы в обмене балерины Ксении Хаваны, которую арестовали, а РФ за спонсирование ВСУ. Также им нужен атаковавший полицейского и отказавшийся от американского гражданства Джозеф Татер.

Помимо этого, американцы хотят обменять Гордона Блэка, которого посадили в тюрьму на 3 года за кражу. Представители Евросоюза просят обменять тех, кто устраивал диверсии на железнодорожных путях.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина сказала, что прошлый обмен заключенными между Россией и США стал «большим чудом». Вашингтон проиграл в нем больше.