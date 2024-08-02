Бутина считает, что американцы сильно проиграли при обмене заключенными

Бутина: обмен заключенными между РФ и Западом — заслуга дипломатов и спецслужб

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что россияне, вернувшиеся на Родину в ходе обмена заключенными, — это настоящие герои. Парламентарий также считает, что американцы сильно проиграли в этой операции.

«Возвращение в Россию в ходе обмена россиян, находившихся в заключении в странах Запада, — это огромное достижение дипломатов и спецслужб», — подчеркнула законодатель в эфире радио Sputnik.

Бутина назвала «большим чудом» проведение такого масштабного и сложного обмена, учитывая текущее отношение Запада к России. Депутат также отметила, что обычно Москва сталкивается с «симметричными» ситуациями, когда осуществляется обмен политическими заключенными или людьми, отбывающими уголовные наказания. Однако в данном случае наблюдается комплексный и обширный обмен, несмотря на существующие обстоятельства.

Парламентарий считает, что США сильно проиграли в этой операции по обмену заключенными.

«Они забрали себе людей, по поводу которых сами американцы зададут немало вопросов — при чем здесь какие-то борцы с российской властью?» — поделилась Бутина.

По словам законодателя, кандидат в президенты США Дональд Трамп уже высказал свое мнение на этот счет, заявив, что обмен можно было сделать более успешным и выгодным для американцев. Но главное, что российские граждане вернулись на Родину, подчеркнула Бутина.