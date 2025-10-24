Список иноагентов дополнен — кто внесен в перечень Минюста
Минюст России обновил список иностранных агентов, дополнив его четырьмя людьми и двумя проектами. Соответствующий статус получили в том числе журналисты Нино Росебашвили*, Дмитрий Чернышевский* («Савромат») и проект «Сердитая Чувашия»*, сообщается на сайте ведомства.
Иноагентами также признаны журналистка Ирина Кузьмичева*, востоковед Руслан Сулейманов* и проект «Усть-Кут24»*. Они распространяли недостоверную информацию о политике российских властей, выступали против спецоперации на Украине и совершали другие нарушения.
Росебашвили*, Кузьмичева*, Сулейманов* и Чернышевский* живут за пределами России. Основатели проектов «Сердитая Чувашия»* и «Усть-Кут24»* также являются иностранными агентами.
Ранее блогера Илью Варламова** внесли в реестр террористов и экстремистов.
