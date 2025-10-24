сегодня в 17:22

Минюст России обновил список иностранных агентов, дополнив его четырьмя людьми и двумя проектами. Соответствующий статус получили в том числе журналисты Нино Росебашвили*, Дмитрий Чернышевский* («Савромат») и проект «Сердитая Чувашия»*, сообщается на сайте ведомства.

Иноагентами также признаны журналистка Ирина Кузьмичева*, востоковед Руслан Сулейманов* и проект «Усть-Кут24»*. Они распространяли недостоверную информацию о политике российских властей, выступали против спецоперации на Украине и совершали другие нарушения.

Росебашвили*, Кузьмичева*, Сулейманов* и Чернышевский* живут за пределами России. Основатели проектов «Сердитая Чувашия»* и «Усть-Кут24»* также являются иностранными агентами.

Ранее блогера Илью Варламова** внесли в реестр террористов и экстремистов.

* Признаны иноагентами по решению Минюста России

* Признан иноагентом по решению Минюста России, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов