Российского журналиста и блогера Илью Варламова* внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства.

Также в списке оказались журналистка Анна Монгайт* и политолог Сергей Медведев*.

«Варламов* Илья Александрович, 07.01 1984 г. р., город Москва», — говорится в реестре.

В августе суд заочно приговорил блогера к 8 года лишения свободы и штрафу в размере более 99,5 млн рублей по делу об уклонении от обязанностей иноагента и распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Варламов* был заочно арестован и находится в межгосударственном розыске.

* Признаны иноагентами, а также внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.