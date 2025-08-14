Варламов* заочно получил 8 лет тюрьмы и 99,5 млн руб штрафа по уголовному делу

Суд вынес приговор блогеру Илье Варламову* по делу об уклонении от обязанностей иноагента и распространении фейков о ВС РФ. Его заочно приговорили к 8 годам колонии и штрафу в размере более 99,5 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Варламова* признали виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимого. Фигурант был заочно арестован. Он находится в межгосударственном розыске.

По данным следствия, Варламов*, находясь за рубежом, распространил на видеохостинге фейки о ВС РФ. Также на него дважды за год были составлены протоколы за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако блогер продолжил распространять материалы без соответствующей маркировки.

Согласно приговору суда, фигуранту нельзя будет заниматься администрированием сайтов в течение 4 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

*Включен Минюстом РФ в перечень иноагентов.