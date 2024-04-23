Спикер Совфеда Матвиенко назвала киевский режим террористическим

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о признании Украины государством-террористом. По ее словам, киевский режим замешан на терроре с момента государственного переворота, сообщает РИА Новости .

Матвиенко подчеркнула, что признать Украину государством-террористом не получится, потому что в международном праве нет такого понятия. При этом спикер Совфеда считает террористическим сам киевский режим.

«Киевский режим — это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре. С момента кровавого государственного переворота», — заявила Матвиенко.

По ее мнению, этот режим «выпестован Западом». Она подчеркнула, что все теракты на территории России совершены именно киевским режимом при поддержке ЦРУ и других зарубежных спецслужб.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала помощь США Украине спонсорством терроризма. По ее мнению, аналогичное решение по Тайваню означает вмешательство во внутренние дела Китая, а по Израилю — эскалацию беспрецедентного обострения в регионе.