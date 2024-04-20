Захарова: американская помощь Киеву напрямую спонсирует терроризм

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала помощь США Украине спонсорством терроризма, об этом дипломат написала в своем Telegram-канале .

«Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности», — указала Захарова.

По ее мнению, аналогичное решение по Тайваню означает вмешательство во внутренние дела Китая, а по Израилю — эскалацию беспрецедентного обострения в регионе.

Захарова считает, что действия американских властей усугубит мировые кризисные явления.

Ранее в Палате представителей Конгресса одобрили законопроект об оказании военной помощи Украине, Тайваню и Израилю.