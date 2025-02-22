Спикер Рады Стефанчук: Украина активизирует переговоры по полезным ископаемым

сегодня в 17:21

Как рассказал спикер Рады Руслан Стефанчук, власти Украины планируют на следующей неделе активизировать работу, которая направлена на подписание соглашения со Штатами о полезных ископаемых, сообщает ТАСС .

Стефанчук уточнил в разговоре с японским общественным телевидением (NHK), что работа по этому вопросу начнется в правительстве страны 24 февраля.

«Украина готова работать с партнерами по вопросам природных ресурсов. Но Украина хочет конкретных гарантий безопасности», — уточнил парламентарий.

По его словам, сейчас ведется активная работа, которая направлена на скорейшее проведение очных переговоров между украинским лидером Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) писала, что США и Украина могут подписать соглашение об использовании редкоземельных ископаемых 22 февраля.

По данным телеканала Sky, сегодня Зеленский не готов подписать соглашение с США о правах на добычу полезных ископаемых в стране в нынешнем виде документа.