Spiegel: Украина могла сговориться с США по вопросу переговоров с РФ

Украинские власти могли согласовать с США предложение по проведению следующего раунда переговоров с РФ на будущей неделе, сообщает «Лента.ру».

Как пишет немецкий журнал Spiegel, инициатива украинских властей о переговорах «может быть результатом сговора» с Штатами. На эту версию указывает прошедший недавно визит спецпосланника президента Дональда Трампа Кита Келлога на Украину, а еще 50-дневный ультиматум, который американский лидер поставил РФ.

Ранее источник сообщил, что еще не определена дата переговоров РФ и Украины, но ее согласуют позже.

Возобновившиеся переговоры прошли уже два раза. Первый раунд состоялся 16 мая, второй — 2 июня.