В Индии завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, встреча продлилась свыше 2 часов. Спецслужбы недружественных государств были бы готовы пойти на многое, чтобы услышать, к каким договоренностям придут два лидера во время их встречи за закрытыми дверьми, сообщает «Царьград» .

Как предварительно отметил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, встреча российского президента с премьер-министром Индии является одним из ключевых пунктов визита. Безусловно, самые значимые вопросы обсуждались лидерами тет-а-тет, в узком кругу.

Примечательно, что по прибытии в Индию Путин сел в автомобиль Моди. Это вызывает ассоциации с ситуацией на Аляске, где российский президент также принял предложение принимающей стороны и сел в машину президента США Дональда Трампа. Тогда многие задавались вопросом, о чем же с улыбками беседовали два президента.

Путина и Моди связывают крепкие дружеские отношения. Они могут открыто и откровенно обсуждать любые вопросы. Именно поэтому иностранные спецслужбы дорого бы заплатили за возможность хотя бы краем уха подслушать этот крайне важный разговор, учитывая, что результатом подобных бесед становятся решения глобального масштаба.

Обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев напомнил, что во время визита планируется подписание программы развития стратегических направлений сотрудничества в экономике до 2030 года. В результате будет принято совместное заявление о масштабных планах сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере.

Данный российско-индийский саммит является уже 23-м по счету. По мере усиления роли Индии на мировой арене связи с Россией становятся все более прочными.

В этот раз в Индию прибыла особенно сильная делегация, включающая в себя в том числе представителей крупного бизнеса.

