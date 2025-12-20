Спецпредставитель президента РФ вылете на переговоры в Майами

Об этом агентству Reuters сообщил информированный источник. По его данным, в ходе визита запланированы встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также с бывшим старшим советником Белого дома, зятем экс-президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

«Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее издание Politico сообщало о переговорах между представителями США и России, запланированных на 20–21 декабря, в ходе которых Вашингтон намерен представить итоги последнего раунда консультаций с украинской делегацией. Накануне в США завершились встречи украинских представителей с американскими и европейскими партнёрами, в которых, по данным Axios, также принимали участие советники по национальной безопасности лидеров Германии, Франции и Великобритании, а также министр иностранных дел Турции и премьер-министр Катара.

