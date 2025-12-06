Bloomberg: встреча представителей США и Украины не принесла серьезного прорыва

Прошедшие во Флориде переговоры США и Украины не привели к серьезному прорыву в процессе мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

«Однако, несмотря на позитивный тон переговоров, признаков серьезного прорыва, который мог бы ознаменовать новый импульс в переговорах, не наблюдалось», — говорится в публикации.

Переговоры Киева и Вашингтона завершились во Флориде. Об этом стало известно утром 5 декабря. Штаты на встрече представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, Украину — Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

До этого Уиткофф и Кушнер встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсуждали мирный план США по урегулированию украинского конфликта. Российский лидер после переговоров отметил, что Москва согласна не со всеми пунктами плана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.