Спецпредставитель президента РФ подтвердил возможность обмена заключенными с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о возможности проведения нового обмена заключенными между РФ и США, сообщает РИА Новости .

В интервью журналистке Ларе Логан Дмитриев отметил, что стороны обсуждают не только «громкие дела», но и потенциальные широкие обмены по обычным случаям, подчеркнув наличие соответствующих дискуссий.

Ранее Дмитриев в ходе рабочего визита в США заявил, что донесет до американских коллег информацию о срыве Украиной переговорного процесса по урегулированию конфликта. По словам спецпредставителя президента РФ, Киев действует «по просьбе британцев и европейцев», которые заинтересованы в продолжении боевых действий.

В субботу запланированы переговоры с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом для обсуждения путей преодоления существующих разногласий.