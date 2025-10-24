Дмитриев заявил, что в США расскажет о затягивании Украиной переговоров о мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе своего визита в США планирует донести до Вашингтона причину затянувшихся переговоров по разрешению украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

Дмитриев с рабочим визитом прибыл в США для переговоров с администрацией президента Дональда Трампа. В субботу Глава РФПИ проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«Мы будем до наших американских коллег доносить, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, и срывает опять-таки по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта», — сказал Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что Москва видит попытки европейских политиков сорвать прямой диалог между РФ и Соединенными Штатами, а также двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «слишком затянувшейся» паузу в переговорном процессе по урегулированию российско-украинского конфликта.

