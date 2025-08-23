Спецпосланник Трампа Кит Келлог посетит Украину в конце августа

Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог планирует посетить Украину 24 и 25 августа. Во время рабочего визита Келлог поучаствует в том числе в молитвенном завтраке, пишет РИА Новости .

«Спецпредставитель президента США (Дональда — ред.) Трампа по Украине Келлог посетит Украину 24–25 августа. В программе: встречи с лидерами и участие в молитвенном завтраке», — говорится в сообщении украинского телеканала.

Кит Келлог уже посещал Украину в середине июля 2025 года. Тогда спецпосланник Трампа встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными лицами этой страны.

Ранее сообщалось, что Келлог планировал участвовать в российско-американском саммите на Аляске, который состоялся 15 августа, но его так и не включили в состав делегации США для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.