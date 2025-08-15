CNN: Келлог хотел принять участие в саммите на Аляске

Спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога на стали включать в делегацию, которая должна была отправиться на саммит РФ и США на Аляску. Сам он изъявлял желание принять участие в переговорах, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным состоится на Аляске в пятницу. Ее начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

В состав американской делегации, принимающей участие в саммите, вошли 16 человек. Среди них — госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и т. д. При этом Келлог надеялся, что тоже отправится на Аляску, однако его не включили в делегацию.

Как утверждает CNN, Москва рассматривает Келлога его как симпатизирующего Киеву. Потому его присутствие на саммите было бы «контрпродуктивным».

В числе переговорщиков от РФ — глава МИД Сергей Лавров, помощник российского главы Юрий Ушаков и т. д.