Спецпосланник США по Украине Келлог спрогнозировал, когда завершится конфликт

Спецпосланник Келлог: конфликт на Украине завершится в ближайшее время

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог считает, что вооруженный конфликт между Москвой и Киевом завершится уже в ближайшее время, сообщает радио «Говорит Москва» .

«Я очень позитивно смотрю на то, что Дональд Трамп намерен сделать с этим конфликтом. И я полностью доверяю ему, что эта война завершится в ближайшее время», — заявил Келлог в интервью американскому каналу Fox News.

Он подчеркнул, что бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден на протяжении 4 лет не вел диалог с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и более 2,5 лет он не общался с главой российского государства Владимиром Путиным.

А Дональд Трамп осознает, что Вашингтону следует вести диалог со всеми мировыми лидерами, которые имеют отношение к заключению сделок.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что несколько европейских стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия готовы отправить своих военнослужащих на Украину для обеспечения режима прекращения огня.