Спецпосланник: США не останавливали обмен с Украиной разведданными для обороны

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Штаты не приостанавливали предоставление Украине развединформации, необходимой для оборонительных целей страны, сообщает ТАСС .

В эфире Fox News он отметил, что предоставление Вашингтоном разведданных для Киева станет одной из тем обсуждения с украинцами в Джидде. Встреча запланирована на 11 марта.

Ранее британское издание Daily Mail писало, что Штаты больше не делятся с ВСУ разведданными по решению главы государства Дональда Трампа. Также Вашингтон запретил Лондону делиться такой информацией с Киевом. Представитель американского Минобороны прокомментировал, что Пентагону приказали приостановить оказание помощи ВСУ.

Также Дональд Трамп выразил надежду на успешные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии. Предыдущая их встреча закончилась скандалом.