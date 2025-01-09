Спецпосланник США Келлог: Трамп не намерен уступать по вопросу Украины
Специальный посланник по Украине в администрации избранного американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что будущий глава государства не собирается идти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину по вопросам урегулирования украинского конфликта, сообщает «Царьград».
По его словам, Трамп не пытается что-то отдать Путину или РФ, а он хочет спасти Украину и суверенитет страны.
«Он намерен гарантировать, что это будет сделано по-настоящему справедливо и честно. И он говорил об этом неоднократно», — сказал Келлог в эфире телеканала Fox News.
Ранее он отметил, что Трамп хочет завершить украинский конфликт «как можно скорее».