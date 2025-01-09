Спецпосланник США Келлог: Трамп не намерен уступать по вопросу Украины

Специальный посланник по Украине в администрации избранного американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что будущий глава государства не собирается идти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину по вопросам урегулирования украинского конфликта, сообщает «Царьград» .

По его словам, Трамп не пытается что-то отдать Путину или РФ, а он хочет спасти Украину и суверенитет страны.

«Он намерен гарантировать, что это будет сделано по-настоящему справедливо и честно. И он говорил об этом неоднократно», — сказал Келлог в эфире телеканала Fox News.

Ранее он отметил, что Трамп хочет завершить украинский конфликт «как можно скорее».