Спецназ Грузии разогнал протестующих у парламента в Тбилиси

Спецназ Грузии с помощью спецтехники очистил от сторонников оппозиции часть проспекта Руставели, прилегающую к парламенту, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что протестующие разделились на группы и разошлись по соседним улицам или отступили дальше по проспекту Руставели.

Очередной протест в Тбилиси вспыхнул из-за того, что правительство Грузии отложило переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. С решением кабмина также была не согласна президент Зурабишвили, которая вместе с другими протестующими митинговала у парламента.

Ранее сообщалось, что спецназ в Тбилиси применяет слезоточивый газ против протестующих, которые заняли часть проспекта Руставели и продолжают обстрел позиций силовиков пиротехникой.