Spectator: данные о «Северных потоках» появились в плохое время для Зеленского

Информация о расследовании подрыва «Северных потоков» и данные о причастности к диверсии Украины появились в неподходящее время для лидера страны Владимира Зеленского, сообщает Газета.ru .

Британский журнал The Spectator подчеркнул, что общественное мнение в ФРГ неуклонно склоняется к поддержке мира в украинском конфликте, а также ограничения использования немецких ракет и реактивных снарядов.

Кроме того, правая партия «Альтернатива для Германии» планирует провести ремонт трубопроводов, побыстрее запустит единственную уцелевшую линию. А левые в ФРГ призвали к немедленному прекращению поставок оружия ВСУ из-за разоблачений Зеленского.

Ранее Wall Street Journal писал, что Киев причастен к подрыву газопроводов. По мнению эксперта Александра Меркуриса, так готовится смена власти в стране.

Диверсия на российских экспортных газопроводах в ЕС произошла 26 сентября 2022 года около острова Борнхольм в Балтийском море. Расследование проводили силовики из разных стран. По версии американского журналиста Сеймура Херша, «водолазы США заложили бомбу под газопроводы», а в действие устройство привели «специалисты из Норвегии».