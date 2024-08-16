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Публикации о вине Киева за подрыв газопроводов готовят смену власти на Украине

Статьей о причастности Киева к подрыву «Северных потоков» Запад ударил по Владимиру Зеленскому, мнение западных журналистов приводит РИА Новости.

«Статья в Wall Street Journal была написана с целью подготовить почву для смены власти в Киеве», — заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Материалы в западной прессе «выбивают почву из-под ног всего украинского правительства», отметил эксперт.

Ранее в ряде влиятельных СМИ появились публикации с мнением, что за подрывом «Северных потоков» стоит украинское руководство. В Киеве подозрения отвергают.