Спасайте жизни: глава иранского Генштаба призвал израильтян покинуть Тель-Авив

Жителей израильского Тель-Авива и Хайфы призвали покинуть свои дома с целью сохранения собственной жизни. Соответствующее обращение жителям Израиля направил глава иранского Генштаба Абдулрахим Мусави, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Alam.

«Жители оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждаются о необходимости покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни», — заявил Мусави.

При этом сколько времени есть у жителей Тель-Авива и Хайфы на эвакуацию, не уточняется.

Ранее Иран заявил, что у него для Израиля есть неожиданные «козыри в рукаве». Тегеран продолжает утверждать, что наносит болезненные удары по территории и объектам противника.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив нанес удар первым с целью остановить создание Тегераном собственного ядерного оружия.