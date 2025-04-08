Создатель идеи о пошлинах «тупее мешка с кирпичами», заявил Илон Маск

Советник президента США по торговой политике Питер Наварро «полный идиот» и «тупее мешка с кирпичами», заявил миллиардер и гендир компании Tesla Илон Маск в своей соцсети X. По данным американских СМИ, именно Наварро убедил президента Дональда Трампа ввести торговые пошлины на товары из других стран, сообщает РБК .

Маск обрушился на своего коллегу-советника из-за видео, на котором чиновник заявил, что Tesla по большей части является сборщиком автомобилей, который приобретает детали в других странах. В ответ на это бизнесмен заявил, что его компания — наиболее вертикально интегрированный производитель машин в США, продукция которого имеет самый высокий процент американских запчастей.

«То, что он здесь говорит, явная ложь. Наварро тупее мешка с кирпичами», — написал Маск в X (бывш. Twitter).

В своем посте миллиардер также исказил фамилию Наварро, из-за чего она стала напоминать слово «тормознутый».

До этого Илон Маск также осудил Питера Наварро из-за его идеи о «взаимных» импортных пошлинах. Кроме того, миллиардер призывал президента Трампа отменить решение о вводе этих торговых налогов, однако его советы проигнорировали, писала The Washington Post.