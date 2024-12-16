Созданная Зеленским телестудия показала карту Украины без Крыма

Украинская телестудия «Квартал 95», совладельцем которой был Владимир Зеленский, показала в рекламе новогоднего выпуска развлекательной программы карту Украины без Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на

В рекламе новогоднего выпуска «Вечернего квартала» пользователи заметили карту Украины без Крыма.

«Украинцы не только возмутились неуместностью праздничного шоу, но и заметили отсутствие… Крымского полуострова», — сообщается в материале.

Ролик уже удален из соцсетей «Квартала 95».

Ранее на конференции ОБСЕ глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил нежелание Киева идти на территориальные компромиссы с Россией. Возможность мирных переговоров может возникнуть после выборов Дональда Трампа.