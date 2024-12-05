Bloomberg: Украина не будет уступать территории и не пойдет на компромиссы

На конференции ОБСЕ глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил нежелание Киева идти на территориальные компромиссы с Россией. Возможность мирных переговоров может возникнуть после выборов Дональда Трампа. Россия, со своей стороны, требует признания новых регионов и отказа Украины от стремления вступить в НАТО, сообщает «Царьград» .

Сибига представил план Украины, который предполагает возвращение всех утраченных территорий, включая те, что сейчас являются частью России. Он уточнил, что Киев не пойдет на уступки в вопросах своего суверенитета, целостности и безопасности.

«Нам необходимо устранить серые зоны, так как Россия превращает их в зоны влияния. Нам нужна геополитическая определенность по Украине как части евроатлантического сообщества», — отметил он.

Как сообщает Bloomberg, с приходом Трампа к власти, союзники Украины начали активную подготовку к переговорам с Москвой. Это также подтверждается визитом делегации под руководством Владимира Зеленского в США для общения с командой Трампа. В недавних интервью Зеленский выразил готовность рассмотреть дипломатические решения, даже если это не приведет к полному возврату всех территорий.

Россия же поставила условия для начала переговоров, включая вывод украинских войск из новых регионов и признание статуса Крыма и других территорий в международных документах, снятие санкций, а также требование о недопустимости вступления Украины в НАТО.