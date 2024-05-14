Совфед утвердил Ковальчука на пост главы Счетной палаты

Совет Федерации во вторник назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты РФ. До этого он занимал должность замруководителя контрольного управления администрации президента РФ, сообщает РБК .

В список кандидатов также входили глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и и. о. председателя Счетной палаты Галина Изотова. Президент России Владимир Путин остановился на кандидатуре Ковальчука.

С июня 2010 года по март текущего года Ковальчук работал гендиректором российской энергетической компании, а затем был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ.

Ранее Государственная дума РФ утвердила кандидатуры на посты министров. Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт стал министром транспорта страны.