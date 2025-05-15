Советник Зеленского рассказал, когда украинская делегация приедет в Стамбул

Советник украинского президента не объяснил, с чем связана задержка переговоров

Делегация Украины планирует приехать в Стамбул для переговоров с российской делегацией поздно вечером 15 мая, об этом журналистам сообщил советник украинского лидера Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет РИА Новости .

«Украинские представители планируют быть в Стамбуле сегодня (15 мая — ред.) позже вечером», — заявил Литвин.

При этом советник украинского президента не объяснил, с чем связана такая задержка переговорщиков. Тем временем, российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул утром 15 мая.

Позднее Мединский сделал заявление, что Россия рассматривает предстоящие переговоры как продолжение процесса, который был прерван Киевом еще в 2022 году.