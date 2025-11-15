сегодня в 10:07

Советник американского президента Дональда Трампа при первом сроке его нахождения у власти Майкл Флинн сказал, что украинский конфликт был проигран Соединенными Штатами. Вашингтону нужно как можно скорее найти выход из плохой для них ситуации, сообщает РИА Новости .

Также США необходимо пересмотреть решения, которые принимались при бывшем президенте Джо Байдене. Случившееся Флинн назвал катастрофой.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление бывшего советника Трампа. Он сказал, что «фейковые нарративы Байдена разрушились».

Ранее китайский портал Sohu отметил, что коррупционный скандал в верхушке Украины спровоцировал пристальное внимание спецслужб США и СМИ Запада. Это может говорить о более глубоких политических процессах. Столь широкое освещение дела может говорить о планах США добиться отстранения главы киевского режима Владимира Зеленского от власти.

