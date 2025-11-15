Советник Трампа Флинн порекомендовал США пересмотреть решения президента Байдена
Фото - © РИА Новости
Советник американского президента Дональда Трампа при первом сроке его нахождения у власти Майкл Флинн сказал, что украинский конфликт был проигран Соединенными Штатами. Вашингтону нужно как можно скорее найти выход из плохой для них ситуации, сообщает РИА Новости.
Также США необходимо пересмотреть решения, которые принимались при бывшем президенте Джо Байдене. Случившееся Флинн назвал катастрофой.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление бывшего советника Трампа. Он сказал, что «фейковые нарративы Байдена разрушились».
Ранее китайский портал Sohu отметил, что коррупционный скандал в верхушке Украины спровоцировал пристальное внимание спецслужб США и СМИ Запада. Это может говорить о более глубоких политических процессах. Столь широкое освещение дела может говорить о планах США добиться отстранения главы киевского режима Владимира Зеленского от власти.
