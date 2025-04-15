Советник министра обороны США отправлен в отставку из-за расследования утечек

Дэн Колдуэлл подозревается в причастности к передаче секретной информации

Старший советник министра обороны США Ллойда Остина Дэн Колдуэлл был отправлен в административный отпуск на фоне расследования возможной утечки конфиденциальных данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел на фоне проверки Управления генерального инспектора Минобороны США, начатой после скандала с использованием мессенджера Signal для обсуждения секретных вопросов.

Ранее через этот канал велись переговоры о возможных ударах по Йемену, что вызвало обеспокоенность по поводу сохранения государственной тайны.

Отстранение одного из ключевых советников министра обороны стало очередным ударом по репутации ведомства, которое уже сталкивалось с проблемами информационной безопасности.