Совет ЕС утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену

Совет Евросоюза окончательно утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению. Отмена контроля на сухопутных границах начнет действовать с 1 января 2025 года, сообщает ТАСС .

Решение об окончательном присоединении Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению было принято спустя 18 лет после вступления этих государств в ЕС. Благодаря этому с 1 января отменяется контроль на сухопутных границах Румынии и Болгарии с Шенгенским пространством.

В марте текущего года эти две страны частично присоединись к Шенгенскому соглашению. Был отменен пограничный контроль при въезде и выезде воздушным и водным транспортом.

9 декабря стало известно, что Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны. Она одобрила полное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению.