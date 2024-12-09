Австрия одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне

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Глава МВД Австрии Герхард Карнер заявил, что Вена сняла вето на расширение Шенгенской зоны и одобрит полное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению, сообщает ТАСС .

«После „Шенгенского воздуха“ „Шенгенская земля“ теперь также открыта для Румынии и Болгарии», — сказал Карнер в интервью телеканалу ORF.

По данным телеканала, на заседании Совета глав МВД Евросоюза, которое состоится в четверг в Брюсселе, Австрия поддержит полное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению.

Ранее стало известно, что в России обострилась ситуация с выдачей шенгенских виз. К росту очередей приводит ряд причин, в том числе ограниченный набор государств, которые выдают визы россиянам.