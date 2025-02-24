сегодня в 01:04

Украина будет выплачивать долг США, который оценивается в 500 млрд долларов, «сотни лет», сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Economist.

Эксперты издания подсчитали, что Киев будет платить 50% прибыли от разработки месторождений полезных ископаемых и использования инфраструктуры в инвестиционный фонд, чтобы вернуть долг США.

Средства в 500 млрд долларов могут перечисляться в структуру веками, утверждают авторы статьи.

Ранее Зеленский в очередной раз отказался принимать условия сделки, на основании которой Киев должен возместить инвестиции Вашингтона в экономику Украины.