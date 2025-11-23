Состояние Трампа сократилось на $1,1 млрд из-за обвала акций Trump Media

Чистый капитал президента США Дональда Трампа сократился на 1,1 миллиарда долларов с сентября текущего года, сообщает журнал Forbes .

Состояние политика уменьшилось с 7,3 до 6,2 миллиарда долларов из-за обвала акций семейной компании Trump Media and Technology Group, специализирующейся на криптовалютных операциях. В течение недели бумаги достигали исторического минимума, опускаясь до 7,22 доллара за штуку.

Ранее, в сентябре, издание фиксировало рост капитала Трампа на 3 миллиарда долларов за год, что позволило ему занять 201-ю позицию в рейтинге 400 богатейших американцев. Тогда успех связывали с криптоинвестициями, включая вложения в финансовую платформу World Liberty Financial.

Однако текущее падение котировок Trump Media вновь демонстрирует волатильность активов, связанных с цифровыми валютами.

