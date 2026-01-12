«Состоит из двух собачьих упряжек»: Трамп высказался об обороне Гренландии

Трамп: оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек и все

Американский президент Дональд Трамп считает, что оборона Гренландии, которая является территорией Дании, состоит из двух собачьих упряжек, сообщает РИА Новости .

Лидер США ранее подчеркивал, что Штаты так или иначе получат этот остров. По его словам, если Америка не заберет себе Гренландию, то это сделают РФ или Китай.

«Знаете, в чем состоит их оборона? В двух собачьих упряжках. Знаете об этом?» — сказал Трамп.

Он уточнил, что около острова без обороны рядом находятся российские и китайские эсминцы и подлодки.

Также 4 января супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти разместила в соцсети X карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага, сопроводив картинку подписью «Скоро».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.