«Состоит из двух собачьих упряжек»: Трамп высказался об обороне Гренландии
Фото - © РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп считает, что оборона Гренландии, которая является территорией Дании, состоит из двух собачьих упряжек, сообщает РИА Новости.
Лидер США ранее подчеркивал, что Штаты так или иначе получат этот остров. По его словам, если Америка не заберет себе Гренландию, то это сделают РФ или Китай.
«Знаете, в чем состоит их оборона? В двух собачьих упряжках. Знаете об этом?» — сказал Трамп.
Он уточнил, что около острова без обороны рядом находятся российские и китайские эсминцы и подлодки.
Также 4 января супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти разместила в соцсети X карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага, сопроводив картинку подписью «Скоро».
