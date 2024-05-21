Сослуживцы генерала Попова не поверили в обвинения против него

Генерал-майор Иван Попов был арестован в подавленном состоянии, а в последние дни много времени проводил с раненым бойцом, пишет Lenta.ru.

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ подозревается в провале подготовки укреплений в период активных боевых действий под Запорожьем. Отмечается, что Попов якобы продал 2 тыс. тонн металлоконструкций, предназначенных для возведения обороны.

Однако подопечные генерала в версию следствия не верят. Они утверждают, что генерал буквально «прыгал в окопы к обычным рядовым» и не мог воровать у своих.

Перед задержанием, по словам сослуживцев, Попов был подавлен. Незадолго до этого он много времени помогал одному из бойцов с лечением. Тот потерял стопу в зоне СВО.

Telegram-канал Shot также сообщает, что Попов владеет только трехкомнатной квартирой на 76 «квадратов» в «панельке» 2008 года постройки в Ростове-на-Дону, примерная стоимость которой составляет около 7 млн рублей.