«Сонливый дон»: Трамп заснул во время встречи в Овальном кабинете

CNN: Трамп сидел с закрытыми глазами во время встречи в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп мог уснуть прямо во время рабочей встречи. В Сети появилось фото, как он сидит с закрытыми глазами в Овальном кабинете, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

По данным издания, в один момент глаза президента США казались закрытыми, а иногда было ощущение, что ему тяжело держать их открытыми. Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома решила опубликовать фотографии с мероприятия и иронично подписать их.

«Сонливый дон вернулся», — гласит комментарий к фотографии.

При этом администрация Трампа уверяет, что американский лидер вовсе не спал, как это может показаться на фото. В Белом доме в подтверждение указали на то, что во время встречи республиканец отвечал на вопросы прессы.

На фоне публикации фотографии противники Трампа снова начали обсуждать эффективность его работы, отмечает CNN.

Ранее экс-президент США Джо Байден заявил, что шаги Трампа позорят США в качестве страны. Политик напомнил, что республиканец должен работать на народ, а не наоборот.

