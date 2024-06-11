Солдаты КНДР проникли в Южную Корею, началась стрельба

Примерно 20 северокорейских солдат пересекли границу с Республикой Кореей, предположительно, по ошибке. После проникновения армейцев из КНДР южнокорейские военные открыли предупредительный огонь, сообщает «Царьград» со ссылкой на заявление ВС Республики Корея.

Ситуация произошла в нейтральной зоне на межкорейской границе 9 июня. По информации Сеула, примерно в 12:30 около двух десятков северокорейских бойцов, вероятно, по ошибке попали на территорию республики. Все произошло в демилитаризованной зоне (DMZ) на центральном участке границы.

После проникновения неизвестных южнокорейские военные сделали несколько предупредительных выстрелов, и выходцы из КНДР отошли на свою сторону границы.

В Сеуле считают, что северокорейские военные могли пересечь госрубежи ненамеренно — демилитаризованная зона заросла травой и кустарником, в результате чего пограничные знаки стало трудно распознавать.