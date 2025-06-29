Союзники по НАТО закупили у США в 2024 году оружия на $21 млрд

Союзники США по НАТО в 2024 году закупили у Соединенных Штатов вооружений примерно на $21 млрд, сообщает « Газета.ru ».

«Европа инвестирует в свою оборону, она также непосредственным образом поддерживает создание рабочих мест в США, усиливает нашу производственную базу», — отметил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

Недавно по итогам саммита НАТО в Нидерландах приняли требование Трампа о том, что участники альянса должны увеличить национальные расходы на обороны до 5% от ВВП.

Некоторые крупные страны, как например, Италия и Испания уже заявили о том, что не имеют возможности настолько увеличивать расходы.