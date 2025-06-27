Эксперт ответил, почему Италия отказывается от требований НАТО
Недавно по итогам саммита НАТО в Нидерландах приняли требование Трампа о том, что участники альянса должны увеличить национальные расходы на обороны до 5% от ВВП. Некоторые крупные страны, как например, Италия и Испания уже заявили о том, что не имеют возможности настолько увеличивать расходы. Политический обозреватель Марк Бернардини ответил, почему Италия не будет выполнять требования США, сообщает Общественная Служба Новостей.
Для начала эксперт отметил, что пропагандируемого единства среди участников Североатлантического альянса уже давно нет. Более того, помимо Словакия и Венгрии, даже Италия, являющаяся третьей по величине экономикой Евросоюза, отказалась идти по указке Трампа и увеличивать расходы на военные нужды.
Все это происходит независимо от пропагандистских заявлений в пользу Украины. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявил, что решимость Трампа в конфликте между Россией и Украиной должна быть такой же, как и в конфликте между Израилем и Ираном. Более того активность США должны применить в рамках сектора Газа.
Однако пойти на такие решения США в одиночку не может и отказывается наотрез, так как это достаточно дорогое удовольствие, а экономика Евросоюза и так сильно пострадала после семнадцати санкционных пакетов.