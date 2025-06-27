Недавно по итогам саммита НАТО в Нидерландах приняли требование Трампа о том, что участники альянса должны увеличить национальные расходы на обороны до 5% от ВВП. Некоторые крупные страны, как например, Италия и Испания уже заявили о том, что не имеют возможности настолько увеличивать расходы. Политический обозреватель Марк Бернардини ответил, почему Италия не будет выполнять требования США, сообщает Общественная Служба Новостей .

Для начала эксперт отметил, что пропагандируемого единства среди участников Североатлантического альянса уже давно нет. Более того, помимо Словакия и Венгрии, даже Италия, являющаяся третьей по величине экономикой Евросоюза, отказалась идти по указке Трампа и увеличивать расходы на военные нужды.

Все это происходит независимо от пропагандистских заявлений в пользу Украины. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявил, что решимость Трампа в конфликте между Россией и Украиной должна быть такой же, как и в конфликте между Израилем и Ираном. Более того активность США должны применить в рамках сектора Газа.

Однако пойти на такие решения США в одиночку не может и отказывается наотрез, так как это достаточно дорогое удовольствие, а экономика Евросоюза и так сильно пострадала после семнадцати санкционных пакетов.