Союзники Маска рискуют потерять госдолжности

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Конфликт Маска и Трампа грозит «чисткой» в администрации США

На фоне обострения отношений между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом в администрации начались кадровые перестановки, затронувшие сторонников предпринимателя, сообщает газета «Известия» .

Как сообщает Financial Times, первым шагом стало внезапное отстранение Джареда Айзекмана, кандидата на пост главы NASA и близкого друга Маска.

Среди следующих возможных целей «чистки» источники называют Дэвида Сакса, известного как «король криптовалюты и ИИ», Майкла Граймса, экс-главу технологических инвестиций Morgan Stanley, ныне чиновника Минторга, Шрирама Кришнана, советника по вопросам искусственного интеллекта.

Эти перестановки происходят на фоне открытого конфликта между Маском и Трампом, который начался после критики бизнесменом президентского законопроекта о сокращении расходов. Ситуация обострилась после заявлений Маска о возможном создании новой политической партии и его призывов к импичменту Трампа.