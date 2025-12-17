Американские власти оказывают «беспрецедентное» давление на ЕС, чтобы его страны не дали Украине «репарационный кредит» из замороженных активов РФ. Об этом Politico рассказали источники, сообщает ТАСС .

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа давит на дружественные власти стран ЕС, чтобы те отказались от конфискации 210 млрд евро заблокированных активов РФ. Раньше в Евросоюзе думали, что процесс не идет дальше из-за Бельгии. Однако там осознали, что виноват Трамп.

Именно «закулисные действия» Соединенных Штатов привели к тому, что Болгария, Чехия, Италия и Мальта очутились в списке несогласных государств.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли порекомендовала не верить данным анонимных источников.

По ее словам, основная задача США — завершить украинский кризис. Келли добавила, что Россия четко указала собственную позицию по поводу заморозки активов. При этом Соединенные Штаты лишь помогают диалогу.

12 декабря Совет Евросоюза решил бессрочно заморозить российские активы. Еврокомиссия считает, что государства ЕС могут принять решение об их экспроприации на саммите 18-19 декабря.

