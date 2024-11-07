Замдиректора центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отметил, что заявление офиса Европейского совета в июле 2023 года о санкциях без участия Фонда борьбы с коррупцией* говорит о том, что ЕС ориентируется исключительно на собственные интересы, а не на запросы российской оппозиции, сообщает RT .

«В своей санкционной политике все институты Европейского союза будут ориентироваться на собственные интересы, а не на интересы российской оппозиции. Да, российская оппозиция важна в качестве инструмента борьбы с Россией, но именно в качестве инструмента, а не в качестве тех, кто определяет политику», — сказал политолог.

По его словам, санкционную политику определяют США и страны-члены Европейского союза, а ФБК* дали понять, что они в Европе — гости.

В 2023 году офис Европейского совета сообщил, что все необходимые санкции против российских бизнесменов и чиновников и так уже принимаются без участия или запросов ФБК*: на сегодня известно о более чем 10 пакетах ограничительных мер.

* Включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.