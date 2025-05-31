«Сначала посмотрю»: Трамп отреагировал на проект антироссийских санкций

Трамп заявил о неопределенности своей позиции по новым антироссийским санкциям

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером заявил журналистам на военной базе Эндрюс, что пока не определился со своей позицией по подготовленному в Сенате законопроекту об ужесточении санкций против России, сообщает ТАСС .

«Я не знаю. Я должен его (документ) увидеть. Взгляну на него», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Это заявление прозвучало на фоне активного обсуждения в Конгрессе новых ограничительных мер в отношении Москвы. Отсутствие чёткой позиции президента вызывает вопросы о возможных разногласиях между Белым домом и законодателями по вопросу санкционной политики.

Ранее администрация Трампа неоднократно критиковала существующие антироссийские санкции, называя их неэффективными. Однако теперь президенту предстоит сделать выбор — поддержать инициативу Конгресса или наложить вето на законопроект, что может вызвать новый виток напряжённости в отношениях с законодательной властью.