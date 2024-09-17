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Смирнов: сенатором от Курской области стал ветеран СВО Алексей Кондратьев

Сенатором РФ от Курской области стал ветеран спецоперации Алексей Кондратьев. Постановление подписал губернатор региона Алексей Смирнов, об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Кондратьев — ветеран СВО. Он участвовал в программе президента РФ «Время героев».

Кондратьев с 6 августа, когда украинские войска вторглись в Курскую область, помогает в вывозе граждан в безопасные регионы РФ. Его опыт ведения боевых действий помогает при создании подразделения «БАРС-Курск».

Ранее в Курской области решили эвакуировать два района. Они находятся в 15 километрах от границы с Украиной.