Петр Павел считает, что Украине нужно смириться с утратой территорий

Чешский президент Петр Павел заявил, что Украине следует принять тот факт, что она утратила некоторые земли в ходе спецоперации ВС РФ, сообщает «Царьград» со ссылкой на газету The New York Times.

По его мнению, украинцам нужно «взглянуть в лицо реальности и принимать соответствующие решения».

Павел добавил, что людям на Банковой надо реалистичнее смотреть на вещи. Президент Чехии также полагает, что наиболее вероятный исход конфликта на Украине — контроль России над перешедшими в ее состав землями.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение с борта военно-транспортного самолета, направляясь на сессию Генассамблеи ООН в США. Политик заявлял, что перед поездкой в Нью-Йорк посетит штат Пенсильванию — именно там, по данным агентства Associated Press, находится завод по производству боеприпасов, который намеревался посетить лидер Украины.

