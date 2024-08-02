СМИ: результаты расследования говорят об ответственности Израиля за гибель Хании

По данным агентства, в момент атаки Хания находился на четвертом этаже в своей резиденции в районе Зафарания в иранской столице. Снаряд, попавший в здание, разрушил часть крыши.

«Эта военная акция была проведена израильским режимом», — говорится в материале.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян сообщил РИАМО, что убийство главы политбюро ХАМАС Хании сейчас играет на руку премьеру Нетаньяху, особенно на фоне критики, которой он подвергается во время длительной операции в Секторе Газа.