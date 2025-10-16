Interia: Польша и ЕС слабеют по сравнению с США

Саммит в Европе с участием лидеров Франции и Германии, но без приглашения Польши, показал потерю влияния этой страны на международной арене, сообщает «Царьград» .

Как пишет издание Interia, эксперты обращают внимание на присутствие венгерского премьера на встрече в верхах, что явно сигнализирует о необходимости корректировки польской внешней политики.

В ходе саммита американский президент Дональд Трамп допустил ошибку, назвав Армению Албанией. Вместе с тем, Вашингтон подчеркнул свою решающую роль в установлении перемирия в секторе Газа.

Соединенные Штаты продемонстрировали лидерство на мировой арене, в то время как Европа оказалась на второстепенных ролях. Польша же практически выпала из поля зрения участников.

По информации Interia, отношения с Вашингтоном носят исключительно протокольный характер.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.